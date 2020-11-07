Ekrem İmamoğlu ilk ziyaretinde duygusal anlar yaşadı!





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavisinin ardından ilk ziyaretini, 6.9’luk İzmir Depremi’nde görev alan İstanbul İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi’ne yaptı. Depremden 65 saat sonra, 3 yaşındaki Elif Perinçek’i, Doğanlar Apartmanı’ndaki enkazdan mucizevi bir şekilde kurtaran ekipte yer alan, minik depremzedenin parmağından tutarak hayata tutunduğu itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik ve o anın tarihi fotoğrafını çeken İstanbul İtfaiyesi fotoğraf sorumlusu Süreyya Mümtaz Kurt ile de bir araya gelen İmamoğlu, çalışmalarda yer alan tüm ekibe minnet duygularını iletti. İmamoğlu, “Biz, şu anı yaşamak istemeyiz. Siz de istemezsiniz. O insanların canlarını, evlerinin içinde yaşarken güvence altına almalıyız, sonrasında kurtararak değil. Kaç kişi kurtarabilirsiniz ki? Esas meselemiz odur. Ama iyi ki varsınız” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #ibb #itfaiye #istanbul #deprem #izmir #elifperinçek #istanbulitfaiyesi #haber #politika #siyaset #istanbulbüyükşehirbelediyesi #ibbbaşkanı #ibbtv #yurttaştv

Advertisements