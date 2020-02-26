Ekrem İmamoğlu Kapalı Çarşı’yı ziyaret etti





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Kapalıçarşı’yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kapalıçarşı ziyareti sırasında İmamoğlu’na bir grup vatandaş ulaşım zammı nedeniyle tepki gösterdi.İmamoğlu da "Niye olmuyor? Döviz artıyor, mazot artıyor, yakıt artıyor, doğalgaz artıyor. Bunlar bizim elimizde değil. Onlara da tepki göster senden istirhamım. Zam yapmak zorunda kaldık. Biz de keyif almıyoruz" karşılığını verdi.