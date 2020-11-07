Ekrem İmamoğlu karşısında gözyaşlarını tutamadı! İzmir’de duygusal anlar!





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tedavisi sonrasında soluğu, 6.9’luk depremin vurduğu İzmir’de aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte kentte incelemelerde bulunan İmamoğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi, çözümleri için destek sözü verdi. Depremin simge bebekleri Ayda ve Elif ile 16 yaşındaki İnci Okan’ı, aynı serviste bulunan odalarında ziyaret eden İmamoğlu, “Şehirlerimizi, hızlıca seferberlik duygusu içerisinde, kimsenin zarar görmeyeceği şekle getirmeliyiz. Bu ziyaretten, bu sorumluluğu ve bu duyguyu aldım ve öyle ayrılıyorum” dedi. Ekrem İmamoğlu sokak gezisi sırasında duygusal anlar yaşandı. Kendisini gören ve depremden 5 dakika ile kurtulduğunu belirten bir kadın gözyaşlarını tutamadı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #izmir #deprem #tunçsoyer #duygusal #haber #politika #gündem #röportaj #imamoğlu #ibbtv #canlıyayın #yurttaştv

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