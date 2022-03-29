Ekrem İmamoğlu kürsüye yumruğu vurdu! Erdoğan’a olay mesaj!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte toplam 68 bin 600 dekar alanda üretim yapan 1592 çiftçiye, 2 bin 541 torba yağlık ayçiçek tohumunun dağıtımını Silivri’den başlattı.

“Tek derdimiz var: Bu şehrin tarlaları, bu şehrin bahçeleri beton olmasın” diyen İmamoğlu, “Bu şehirde bu kanal yapma sevdasında olan insanlara her yerde söylüyorum: 150 milyon metrekare araziyi daire, bina yapma niyetindeler. Beton, şehir insanın karnını doyurmuyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tarımsal üretimde dışa bağımlı hale gelmesinin ve yaşanan ekonomik krizin herkesi mutsuz ettiğini belirten İmamoğlu, “Türkiye’nin tarıma ve çiftçiye geçmişte verdiği önemi yeniden verme zorunluluğumuz vardır. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünün bize emaneti gibi, sizleri tekrar milletin efendisi yapmak zorundayız. Yoksa aç kalırız” uyarısında bulundu.

“BENİM GİTTİĞİM YERE MİLLET GELİR DİYE KORKUYORLAR”

Ekrem İmamoğlu konuşması sırasında kalabalıktan, “Kıskanıyorlar” sesi yükseldi. İmamoğlu’nun bu seslenişe yanıtı ise, “Hayır, hayır benim gittiğim yere millet gelir diye korkuyorlar. Benim gittiğim yere kalabalık geliyor. Endişe ediyorlar, üzülüyorlar. Bugün de hem Volkan Başkan hem de ben, bu güzel kalabalığın tadını çıkardık. O ne güzel faaliyetlerini anlattı. Ben de sizlerle güzel duygularımızı paylaştım. Olan budur. Siyasetteki hasımlığı da bitireceğiz kardeşim. O kadar net” oldu. Konuşmaların ardından çiftçi Serpil Kılıç, bir önceki yıl İBB’nin dağıttığı tohumla ürettiği kavunu İmamoğlu’na takdim etti. İmamoğlu, Yılmaz ve beraberlerindeki heyet, çiftçilere dağıtılmak üzere tırlara yüklenen yağlık ayçiçek tohumları önünde, köylülerle birlikte fotoğraf çektirdi.