Ekrem İmamoğlu mutfakta sushi yedi, pasta süsledi!





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Enstitü İstanbul İSMEK’in 4 Ekim’de hizmete giren ‘Maltepe Mutfak Sanatları Okulu’nu ziyaret etti. Enstitü İstanbul İSMEK ile meslek odaklı bir süreci başlattıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Bugünün ekonomik koşullarında, ekonomik sıkıntılarında en çok ihtiyaç duyulan şey, işsizliğin azaltılması. Buraya katılan, özellikle kadın yoğun katılımını da yürekten destekliyorum. Bütünüyle üreten bir annenin, eve nasıl bir güç kattığını, yetiştirdiği çocuğa da nasıl bir kimlik kattığını bilen birisiyim. O bakımdan çalışan kadınların, çalışmak isteyen kadınların, buraya yoğun bir biçimde katılmaları da beni ayrıca mutlu etmiştir” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #işsizlik #ismek #maltepemutfaksanatlarıokulu #haber #ibb #siyaset #politika #yurttaştv