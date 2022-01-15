Ekrem İmamoğlu Nazım Hikmet’i o şiiri ile andı! “Güzel günler çok yakında”

Nazım Hikmet, 120. doğum gününde unutulmadı

İmamoğlu: Güzel günler çok yakında

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Nebil Özgentürk’ün yönettiği “Nazım 120 yaşında” belgeselini izledi. Usta şairin “Güzel günler göreceğiz çocuklar / Güneşli günler göreceğiz / Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar / Işıklı maviliklere süreceğiz” dizelerini okuyan İmamoğlu, “Güzel günlerin çok yakında olduğunu ve bu güzel günleri hep birlikte var edeceğimize de yürekten inanıyorum. Kesinlikle birlikte başaracağız” dedi.

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