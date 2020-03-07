Ekrem İmamoğlu OdaTV Operasyonuna Çok Sert Tepki Gösterdi: Akıllarını Başlarına Toplasınlar!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Laleli Sanayici İş İnsanları Derneğini ziyaret etti. Dernek yöneticileri ile bir araya gelen İmamoğlu ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu’na Korona virüsü ile ilgili alınan önlemler ile Oda TV soruşturması sorularını yanıtladı.

-Soru: İBB’nin Korona virüsü ile ilgili aldığı önlemler nelerdir? İstanbul’da vakaların görüldüğüne dair spekülasyon var. Size ulaşan bir bilgi var mı?

“Bana ulaşan bir bilgi yok. Arkadaşlarımla yaptığımız görüşmelerde ve yapılan açıklamaların haricinde bize ulaşan bir bilgi yok. Korona virüsü tüm dünyayı etkiliyor. Dün AB Büyükelçileri ile beraberdim, Avrupa ülkelerinde birçok fuar ve ticari aktivite iptal edilmiş durumda. Ne yazık ki ulaşım yavaşlamış durumda. Şuan Laleli’deyiz burada bile ticareti etkilemiş boyutu var. Ama Uzakdoğu’daki tedarikçilerinden etkiliyor ama gelmek isteyen insanların gelmemeyi tercih etmemesinden dolayı etkiliyor. İstanbul bu anlamda çok büyük bir kent ve Allah korusun böyle bir virüsle baş etme konusunda en ciddi sıkıntıları yaşayacak şehirlerden bir tanesi. Bu manada yekli olduğumuz alanlarda özellikle Korona virüsü ile ilgili toplumun bilinçlendirilmesi, hangi şekillerde korunabilir ve neler yapılmalı, nasıl tespit edilebilir şekliyle vatandaşlarımızı her mecradan bilgilendirme çabası içerisindeyiz. Bir başka konu da toplu kullanım alanlarında otobüsler olsun, metro be metrobüs gibi diğer araçlar olsun buralarda yoğun bir dezenfekte çalışması yapıyoruz. Hemen hemen her gün tıbbi anlamda desteklenmiş usullerle yoğun bir şekilde çalışmasını yapıyoruz. Yine 40 otobüsü arkadaşım dizayn etti ve İstanbul’da gezici olarak dezenfekte imkanı ve fırsatı tanımak üzere İstanbul’a hizmet edecek şekilde yola çıkıyorlar. Bir kısmı hazır, başlıyorlar yarın öbür gün. Sizlere de tanıtacağız hangi gün hizmeti vereceğini. Dolayısıyla sağlık hizmetleri noktasında biz elimizden geleni yapıyoruz. Umarım verilen bilgiler doğrudur ve İstanbulumuz bu hastalıktan etkilenmez ve hiçbir can kaybı yaşamayız” dedi.

-Soru:Siz de rahatsızsınız, kişisel olarak aldığınız önlemler var mı?

“Var tabi, mümkün olduğu kadar sarılmamaya sadece tokalaşmaya (çalışıyorum.) Hatta bazen onu bile tercih etmeden başta evde çocuklarımı ve eşimi koruyarak dışarıda da insanlara bunu bulaştırmamaya dönük biraz mesafe koymak zorunda kalıyoruz. Bunun mesajını da verelim lütfen bu dönemde birbirinize geçici olarak mesafeler koyun. Ama sevgide ve o gülen yüzde hiç eksilme olmasın. Ama bazen tokalaşmamayı ki kesinlikle öpüşmemeyi tercih etmek gerektiğini düşünüyorum. Allah korusun, yoğun bir bulaşıcı hastalık da var sadece corona virüsü değil.

-Soru: Türkiye’nin gündemine Oda TV soruşturması var. Sitenin haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklandı. Başka gazetecilerin ifadeye çağrıldığını öğrendik. Siteye erişim engeli de getirildi. Bu konuda hakkındaki değerlendirmenizi alabalirmiyiz?

-O kadar can yakıyor ki… Bakıyoruz ve üzülüyoruz. Dünyada biz itibarsız bir zemin oluşturma konusunda elinden geleni yapan bir sistemin içinde boğuluyoruz dönem dönem. Bu da onlardan bir tanesi. Yani Allah aşkına sormak istiyorum. 31 Mart’taki seçimi iptal ettiren kafa varya bu aynı kafa. Mesela 31 Mart’ta seçimi iptal ettiren kafa ne dedi? ‘Çaldılar onun için iptal edildi’ vesaire. ‘Şu oldu, bu oldu’ vesaire. Ne oldu? Bir senenin sonunda bir Allah’ın kulunu göstersinler suçlu. Var mı? Yok. Aynı kafa… Bir haber yaptı diye basın özgürlüğünü elinden alan bu akıl Türkiye’nin ekonomik, sosyal, turizm, hukuki anlamda bütün itibarlarını yerle bir eden bir anlayış. Nedir yani, derdiniz ne? Bir internet sitesi ile oranın genel yayın yönetmeni ile bir aile olarak trajedi yaşayan bir muhabirle, bir hanımefendiyle işiniz ne, derdiniz ne sizin? Hiç kimse sizi eleştirmeyecek mi? Bu bir avuç insan biliyor musunuz? O seçimi iptal ettiren bir avuç insan ile bu bir avuç insan arasında zerre kadar fark yok. Ülkenin aleyhine çalışıyorlar. Bu memleketin itibarına ihanet ediyorlar. Ne yazık ki buna devam ettiği sürece de insanlarımızın canı çok sıkılacak. Çok çok üzüntü verici. Yani bugün Oda TV’yi kapatacaklar yarın başka bir şeyin kapatacaklar ondan sonra da biz demokratız diye sağda solda gezecekler. Allah akıl versin. Bu millet özgürlüğü seviyor, bu millet barışı huzuru seviyor. Bu millet demokrasiyi seviyor. 2019’dan ders çıkartmayanlara bu millet gerektiği dersi gerektiği noktada sandıkta orda burda vermeyi bilir. Akıllarını başlarına toplasınlar.