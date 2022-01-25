Ekrem İmamoğlu özür diledi! Çarpıcı açıklamalar!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da yaşanan kar esaretine ilişkin AKOM’da açıklama yaptı.
İmamoğlu, Beylikdüzü TÜYAP bölgesinden Hadımköy gişelerine olan güzergahta yol açma çalışmalarının devam ettiğini belirterek ”Onun dışında bütün akış sağlanmıştır” dedi. İBB Başkanı, kentte su kesintisi olmayacağını da söyledi.
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