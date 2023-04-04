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4 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineEkrem İmamoğlu para dağıtan Erdoğan'a ateş püskürdü! "İnsan para gösterirken utanır, ayıptır!"

Ekrem İmamoğlu para dağıtan Erdoğan’a ateş püskürdü! “İnsan para gösterirken utanır, ayıptır!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Ekrem İmamoğlu para dağıtan Erdoğan’a ateş püskürdü! “İnsan para gösterirken utanır, ayıptır!”

Alaturka Online
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Alaturka Online
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