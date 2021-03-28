Ekrem İmamoğlu pazarda tartıştığı Mahruze Keleş’i ziyaret etti! Kahkahaya boğan Erdoğan diyaloğu!





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim sürecinde Sultanbeyli semt pazarında tartıştığı ve "Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu Tayyipçi Teyze Mahruze Keleş ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili konuşurken herkes kahkahaya boğuldu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #mahruzekeleş #receptayyiperdoğan #tayyipçiteyze #imamoğlu #ibb #istanbulbüyükşehirbelediyesi #erdoğan #haber #siyaset #politika #yurttaştv