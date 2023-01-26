Ekrem İmamoğlu, Sinan Ateş’in ailesine taziyede bulunacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma günü bir dizi programa katılmak üzere Bursa’da olacak.

SİNAN ATEŞ’İN AİLESİNE TAZİYEDE BULUNACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 27 Ocak Cuma günü Bursa programının ilk durağı Gemlik olacak. İmamoğlu, burada esnafı ziyaret edecek, Meydan Halk Büfe önünde, halk ile buluşacak.

Ardından, merhum Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın Umurbey’de Anıt mezarını ziyaret edecek.

İmamoğlu, daha sonra Bursa kent merkezinde, tarihi Kapalıçarşı’da esnafı gezecek. Ardından Nilüfer Belediyesi ziyareti, sonrasında ise Mudanya Belediyesi ve halk ile buluşacak.

İmamoğlu’nun Ankara’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş’in baba ocağına taziye ziyareti yapacağı öğrenildi.

BİR SONRAKİ GÜN BİLECİK’TE OLACAK

Ekrem İmamoğlu’nun bir sonraki günkü durağı ise Bilecik olacak. İmamoğlu Bilecik’te, İBB desteğiyle kurulan Halk Bakkal’ın tanıtımına katılacak.

Buradan da Bozüyük’te Kurtuluş Savaşı Anı Evi, yeni seyir terası projesinin temel atma törenine katılacak. Ardından Bozüyük Belediyesi’ni ziyaret edecek.