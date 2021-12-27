Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu’ya çok sert yanıt verdi ! “GEVREK GEVREK OTURACAĞINA…”

Türkiye’de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz!

-Sokak Röportajları

-Eğlenceli Sohbetler

-Gündem Olan Konular

-Görselli Seçim Anketleri

ile sizlere Antalya’dan Halkın Görüş ve Düşüncelerini Sunuyoruz.

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