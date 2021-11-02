Ekrem İmamoğlu Taksiciler Odası Başkanı’na resti çekti! “İstanbul halkı adına hesaplaşacağım!”





İBB hem taksi sayısını artırmak hem de atıl durumda kalan minibüs hatlarındaki esnafın mağduriyetini gidermek için yeni bir adım atıyor. 750 Minibüs ve 250 Taksi-Dolmuş taksiye dönüştürülüyor. Toplam 1000 taksi plakası, başvuru yapan hak sahipleri arasından kurayla belirlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk kurayı çektiği etkinlikte konuştu. Ekrem İmamoğlu Taksiciler Odası Başkanı'na resti çekti ve "O akılla İstanbul halkı adına hesaplaşacağım" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #taksi #ibbtv #ibbhaber #1000yenitaksi #esnafodası #imamoğlu #yurttaştv