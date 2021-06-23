Ekrem İmamoğlu tarihi 23 Haziran konuşması! Erdoğan’a olay cevaplar! “Bir gider bin geliriz”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimlerinin ikinci yıldönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olay cevaplar verdi. Ekrem İmamoğlu "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #receptayyiperdoğan #23HaziranSeçimleri #chp #ibb #akp #haber #siyaset #politika #kemalkılıçdaroğlu #yurttaştv
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