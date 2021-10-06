İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Kurtuluşu kutlamasında konuştu. İmamoğlu tarihi konuşmasında "Söz veriyoruz başaracağız. Çünkü Atatürk'e sözümüz var" ifadelerini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #mustafakemalatatürk #ibb #haber #siyaset #politika #ibbtv #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ekrem İmamoğlu tarihi konuşması! “Söz veriyoruz başaracağız! Çünkü Atatürk’e sözümüz var!”