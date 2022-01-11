Ekrem İmamoğlu ve AKP’li başkandan örnek ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile beraber İBB’nin ilçedeki yatırımlarını inceledi, esnaf ziyaretlerinde bulundu. İki başkan, AK Parti Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis üyesi Serdar Zeki Çoban’ın babasının cenaze namazında birlikte saf tuttu.

Sozcu.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte ilçedeki İBB şantiyelerinde incelemelerde bulundu. Merkez Mahallesi’ndeki zemin altı otopark inşaatı ile Mevlana Mahallesi’ndeki Küçükköy Stadı inşaat alanında incelemelerde bulunan iki başkan, İBB bürokratlarından çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

USTA’DAN YÜZME HAVUZU TALEBİ

İncelemeler sırasında belediye başkanı Usta, “Sayın Başkan’ım, biz bu projeye başlarken Gaziosmanpaşa’da, o zaman -Allah rahmet eylesin- Kadri Ağabey’e de çok böyle sitemkar bir talepte bulunmuştum. Büyükşehir Belediyesi’nin bir tane dikil ağacı yoktu 2014’te. Çok kızdı bana o zaman böyle deyince. Dedim ki; ‘Bir tane spor kompleksi, yüzme havuzu, stattı vesaire hiçbir şey yok.’ Burada bir stadyum vardı, onu Mevlana’ya taşımak şartıyla, ‘Hadi size bunu yapmışken bir de stat başlatalım’ dedi. Bizim bu bölge, en yoğun merkezimiz. Aynı zamanda Bayrampaşa’ya da hizmet vereceğiz. Spor salonu, yüzme havuzuna, vatandaşlarla ilk yaptığımız kamuoyu araştırmasında yoğun bir talep vardı. Tabii yüzme havuzu biraz maliyetli. Arkadaşlar da ‘Kaldıralım’ falan dedi ama bence burada isabetli olur. Fayda sağlar” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NDAN ORTAK MASA VURGUSU

İmamoğlu da Usta’ya, “Zaten o diyalogla yürüsün istiyoruz. Demek ki bir ortak masa, böyle fikirleri açabilir. Siyasi başkanlarımızın da fikirlerini alın. Halkın zaten almak zorundasınız. Ona göre son rötuşlar yapılır. Ama bir isteğimiz var: Bitiş tarihini duymak istiyoruz hızlıca. Onu özellikle istiyoruz” şeklinde karşılık verdi. İmamoğlu ve Usta, inceleme gezilerinin yanı sıra Karadeniz Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Eczaneden kırtasiyeye, lokantadan ayakkabı dükkanına kadar farklı kollarda faaliyet gösteren esnafla bir araya gelen başkanlar, vatandaşlardan gelen sorunları dinledi. Karadeniz Mahallesi Muhtarı Fatma Ertürk’ü de makamın da ziyaret eden İmamoğlu ve Usta, semtte bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nde sağlık çalışanlarıyla buluştu. Sağlıkçılara minnet duygularını ileten İmamoğlu ve Usta, çalışanlarla anı fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar, İmamoğlu’na yol boyunca da sevgi gösterilerinde bulundu.

MECLİS ÜYESİNİN ACISINA ORTAK OLDULAR

İmamoğlu ve Usta, esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis üyesi Serdar Zeki Çoban’ın babası Tevfik Rüştü Çoban’ın, Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına katıldı. Çoban’ın acısına ortak olan İmamoğlu ve Usta, aileye taziyelerini iletti. Merhum Çoban’ı son yolculuğuna uğurlayan Usta ve İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Kültür Sanat Merkezi’ni de gezdi.

İlginizi Çekebilir AKP’li meclis üyesinden skandal ‘Bektaşi’ açıklaması! İmamoğlu’ndan tepki İlginizi Çekebilir İmamoğlu ile yaşlı kadın arasında dikkat çeken diyalog