Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın vefat eden annesinin cenaze töreninde buluştu. Törende Erdoğan ve İmamoğlu’nun tokalaştığı görüldü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı ve AKP’li İBB Meclis Üyesi Göksel Gümüşdağ’ın vefat eden annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim geldi.

Cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı İmamoğlu selamlaşarak tokalaştı.

Erdoğan ve İmamoğlu’nun sadece tokalaştığı aralarında bir sohbet gerçekleşmediği öğrenildi.

İBB’YE GELMEMİŞTİ

Göreve geldiği günden beri kentin sorunları hakkında konuşmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu isteyen ancak kendisine randevu verilmeyen İmamoğlu, en son 15 Temmuz’da darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Saraçhane’de düzenlenen programa gelen Erdoğan’ı İBB’ye çaya davet etmişti. Ancak Erdoğan, Saraçhane’deki İBB başkanlık binasına uğramadan alandan ayrılmıştı.

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