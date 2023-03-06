Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan dikkat çeken paylaşımlar

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İnanıyoruz ki Genel Başkanımız öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız.” dedi.

“HEP BİRLİKTE MUTLULUKLA YÜRÜYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “Birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye’nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz” ifadelerini kullandı.