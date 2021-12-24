İYİ Parti'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde 'İYİ Kalkınma Kongresi'ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çoğu kim, ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular" şeklindeki ifadesine jet yanıt verdi ! BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #Ekremimamoğlu #MeralAkşener #CHP #İYİParti #Erdoğan
Anasayfa Alaturka Online Ekrem İmamoğlu’dan İBB’yi hedef alan Erdoğan’a jet yanıt! “Ya biraz siyaset yapayım!”