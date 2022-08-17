Ekrem İmamoğlu’dan ‘kira desteği’ açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, riskli yapılan yenilenmesi için kira desteği vereceğini açıkladı.

17 Ağustos depreminin yıldönümüyle birlikte riskli yapıların durumu bir kez daha gündeme geldi.

Bu konuda daha önce de ‘riskli yapıların yenilenmesi’ konusunda açıklamalar yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara önemli bir duyuruda bulundu.

“İSTER KİRACI İSTER EV SAHİBİ OLSUN 3.450 TL KİRA DESTEĞİ”

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*İster kiracı ister ev sahibi olsun riskli yapıların yenilemesi için 3.450 TL kira desteği verilmesini meclisimize getireceğiz. Biz tespitleri yaptık, imar planlarını geçirdik. Siz de binanızı yenilemek için başvurun.

İmamoğlu 17 Ağustos depreminin yıldönümüne ilişkin de şu paylaşımı yaptı;

“#17Agustos1999 Depremi’nde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Depremi engellemek elbette olanaklı değil ama akıl-bilim ışığında, rant odaksız yapı yenilemesi mümkün. Deprem değil, çürük bina öldürür.”

İstanbul Yenileniyor Nedir?

İstanbul Yenileniyor, İstanbul’da risk altındaki konut stokunun güvenli, depreme dayanıklı, çevreyle dost yapılara dönüşütürülmesini amaçlayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan KİPTAŞ, İstanbul İmar A.Ş. ve BİMTAŞ’ın paydaşı olduğu online bilgilendirme ve destek platformudur. Bu platform, olası İstanbul Depremine karşı dayanıksız olduğunu düşündüğünüz yapınızın yenilenmesi sürecinde yardımcı ve yol gösterici olmayı hedeflemektedir.

İlk etapta başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi için kriterlerimiz başvurulan parselin;

Özel mülkiyette yer alması,

Bu yapıların 1999 yılı öncesinde yapılmış olmasıdır.

Yapınız ve üzerinde bulunduğu parsel bu kriterleri sağlıyorsa kaydolmanız, başvuru sekmesinde ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir.

Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi ve sürecin ilerlemesi için bu kriterler sağlanmalıdır.

İstanbul Yenileniyor ile olası riskli yapınızın yenilenme süreci sırasıyla Başvuru, Teklif ve Uzlaşma olarak 3 aşamada gerçekleşmektedir.

Başvurunuz sonrası 7 iş günü içerisinde hazırlanacak “Bilgilendirme Formu”nu istanbulyenileniyor.com kullanıcı yoluyla takip edebilirsiniz.

“Teklif ve “Uzlaşma” aşamalarına geçebilmek için “İstanbul Yenileniyor Süreci” başlığı altında belirtilen yol haritasını izlemeniz gerekmektedir.

Sistemle ilgili bilgi ve destek almak isterseniz 444 06 04 no’lu Çağrı Merkezimizi (hafta içi 09:00-16:30 saatleri arasında) arayabilirsiniz. Sorularınız için Sıkça Sorulan Sorular sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İstanbullulara önemli duyurumuzdur. İster kiracı ister ev sahibi olsun riskli yapıların yenilemesi için 3.450 TL kira desteği verilmesini meclisimize getireceğiz. Biz tespitleri yaptık, imar planlarını geçirdik. Siz de binanızı yenilemek için başvurun;https://t.co/i7gEnJ1JTC pic.twitter.com/qARULlqgXK — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 17, 2022

İlginizi Çekebilir İmamoğlu: 318 binayı acilen yıkacağız