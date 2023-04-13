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13 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineEkrem İmamoğlu'na Gençlerden yoğun ilgi! "Siz gelince düzelecek mi ?"

Ekrem İmamoğlu’na Gençlerden yoğun ilgi! “Siz gelince düzelecek mi ?”

Alaturka Online
Alaturka Online

Ekrem İmamoğlu’na Gençlerden yoğun ilgi! “Siz gelince düzelecek mi ?”

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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