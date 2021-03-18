Ekrem İmamoğlu’na şehitlikte tepki! Flaş açıklama!





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Abay Kunanbayoğlu Meydanı için düzenlenen açılış töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu’na, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ıncı yıldönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen tören sonrasında bir vatandaşın kendisine yönelik tepkisi soruldu. Şehitlikte herhangi bir tatsızlık yaşanmadığını belirten İmamoğlu, soruyu, “Ben, orada, yüzlerce şehit ailesiyle, gazi ailesiyle, gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle, milli duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın” şeklinde yanıtladı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #edirnekapı #şehitlik #haber #siyaset #ibb #ibbtv #yurttaştv