Ekrem İmamoğlu’ndan 19 Mayıs tepkisi: Ayıptır, yazıktır, olmaz!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, “Ben hiçbir kurumu ve makamı küçümsemiyorum asla, elinden geleni yapan kurum yöneticileri var. İstanbul’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu bayramın hamisi. Olmaz. Olamaz. Bir ülke tepeden tırnağa bu bayramı hissetmiyor ve bunun anlamını yaşamıyorsa, burada büyük bir eksiklik vardır” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“BU PESPAYE DÜZENİN DÜZELTİLMESİ ŞART”

*O dönemde FETÖ’cü anlayışla devlete dayatıldığına dair net tespitler var.

*Sonrasında bu işi düzeltmek yerine bayramların anlamlı şekilde yaşatılması konusunda devletin en tepesinde kol kola omuz omuza olma duygusunu yaratma adına statükocu bir kafayla bayramları kısırlaştırmak sadeleştirmek hatta neredeyse öylesine bir çelenk töreni yapalım spor il müdürü koysun gidelim… Bu değil.

*Milli bayramlar Trabzon’da da Adana’da da Diyarbakır’da da gençleri bir araya getirecek. Atasını dedesini o kadınların mücadelesini hatırlayarak ve 21’inci yüzyılda da gereğini yapacak.

*Gençler eğitimde bilimde spor da sanatta kabiliyetleri nasıl ortaya koyarım diye moral bulacak ama biz bayramları sıradanlaştırıyoruz.

*Sırası geldiğinde duygular en üst şekilde taşıyan hamleler yaparken En büyük varlığımız bu milletin çok önemli 2 dini 4 de milli bayramı vardır.

“BU PESPAYE BİR DÜZENDİR”

*Milletin neredeyse yüzde 99’ını kapsar böylesi törenlerin hala düzeltilmeden devam ettirilmesini kasıtlı buluyorum. Bu pespaye bir düzendir. Düzeltilmesi şarttır. Devletin spor il müdürlüğünün koyduğu çelenklerin dışında bizim koyduğumuz çelenklerin korsan olduğunu biliyor musunuz? Korsan Çelenk töreni yapıyoruz. Devletin talimatı yok…

“AYIPTIR, YAZIKTIR”

*Biz bu töreni yaparken 3-4 sene hırpalandık. Baktılar ki vazgeçmiyoruz korsan yapmamıza dönük bir hamle yapılmıyor. Ayıptır. yazıktır… Lafa gelince başka türlü davranışı milletimiz tartar. Biz tartsın istemiyoruz. Bu düzelsin istiyoruz. Ben bu bayramların çocuklarla gençlerle kutlanmaya devam edilsin istiyorum. Bu devletin işi olmalı.