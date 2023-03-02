Ekrem İmamoğlu’ndan bakana tepki: Bu işlere milletin karnı tok

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Hayrullah Efendi Sokak’ta bulunan 51 yıllık Nurcan Apartmanı, İBB’nin şehircilik grubu şirketleri; KİPTAŞ, İstanbul İmar A.Ş. ve BİMTAŞ tarafından kurulan “İstanbul Yenileniyor” projesi kapsamında yıkıldı.

Yıkıma; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da tanıklık etti.

“GÜNDEMİMİZİN BÜYÜK BİR KISMI, DEPREM”

Yıkım öncesinde açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Her anımızda deprem süreci var. Buna kayıtsız, şartsız devam edeceğiz. Buradan Adalar’a geçeceğim. Orman Bakanlığı’ndan kiraladığımız bir alanda, yine güçlendirme ve yenilemeyle bir tesisi aslında depreme dayanıklı hale getiriyoruz. Yine ne yazık ki tümden riskli yapıya dönüşmüş olan bir camiyi yeniliyoruz. Taş Mektep diye tarihi bir yapının restorasyonu ve yenilenmesi var. Çokça tartışılan, ‘Depremle ilgili ne yapıyorsunuz’ meselesinde, aslında bizim gündemimizin büyük bir kısmı zaten bu” dedi.

YETKİ KARMAŞASINA DİKKAT ÇEKTİ

Yıkım yapılan bölgedeki yapıların büyük bölümünün ömrünü tamamlamaya yakın binalar olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Bu tür yerlerde etkin oluyoruz. Çünkü uzlaşamıyor insanlar. Güven duyamıyorlar. Bazen yüklenicilere inanamıyorlar. Burada KİPTAŞ’ın elinin, güvencesinin gücünü hissettirdiği alanlara giriyoruz.

İstanbul ve Türkiye’de imar ilgili konularda 19 farklı kurumun yetkili olduğunu hatırlatan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Herkes bir tarafından çekiştirirse, başka türlü algılarla süreci yönetirse bu süreç gerçekten başarıya erişmez. Her kurumun ana motivasyonu bu olduğu takdirde, inanın evet İstanbul bir anda ciddi anlamda şantiyeye döner. Ama bu bir rant şantiyesi olmaz.

*Gerçekten İstanbul’un güçlenme şantiyesi olur. Bundan da herkes memnuniyet duyar. Sağlıklı tedbirler alınır. İnsanlara prensipler sağlıklı bir şekilde aktarıldığında, bu işin mümkün olduğunu, yıllarını da bu işe vermiş bir insan olarak ifade ediyorum ki; bunu başarabiliriz.



İSTANBULLULARA ÇAĞRI

İmamoğlu İstanbullulara “İstanbul Güçleniyor” web sitesini takip etmelerini ve “İstanbul Yenileniyor” kampanyasına katılmaları için de çağrı yaptı.

Yapıların hızlı taranması konusunda çok hızlı hareket edeceklerini belirten İmamoğlu “İstanbul’un sektörlerini harekete geçirip, depreme dayanıklı zaman dilimini hep beraber ortak karar alacağız. Bu işi önemsiyoruz. İnsan hayatı, deprem, Türkiye’mizin, İstanbul’umuzun bu tehditten kurtulması için hep beraber inşallah başaracağız diyorum” dedi.

“BU İŞLERE, BU MİLLETİN KARNI TOK”

İmamoğlu, gazetecilerin soruları üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “İstanbul’da 1,5 milyon riskli konutu Anadolu ve Avrupa yakasında belirlediğimiz rezerv alanlara taşıyacağız” açıklaması hakkında da konuştu.

İmamoğlu şöyle konuştu:

*Bu, bir seçim vaadi dili. 1,5 milyon konutu hangi rezerv alana taşıyacak? Bileniniz var mı? Yani 4,5 milyon insan.

*Ben nerede olduğunu böyle bir rezerv alanın bilmiyorum; bir. İkincisi; ya Allah aşkına, bırakın semti, hangi mahalleyi taşımışsınız bugüne kadar? Yani bir yerden alıp, bir yere taşıdığınız bir mahalle gösterin İstanbul’da 20 senedir. Bırakın bu lafları.

*Sayın Bakan, deneyimli bir insan. Teknik bir insan. Yani bırakın 1,5 milyon bağımsız bölümü taşımayı, bir buçuk milyon eşyayı evden eve nakliyatla taşısın, bakalım kaç senede taşıyacak. Ya da taşıdığı zaman diğer semtler ne olacak?

*İstanbul’a yeni bir 6 milyon insan mı taşımaktan bahsediliyor? İmarla ilgili o kadar soru işareti var ki. Ben diyorum ki, ‘Gelin bu konuları bir arada konuşalım.’ Bak, biz o masaya varız.

*Çağırın, koşa koşa gelelim. Bir arada konuşalım ve bu işi seçim vaadi meselesinin ötesinde bir yere koyalım. Akılcı açıklamalar yapalım. Bu işlere, bu milletin karnı tok.

*Biz insanlarımızı kaybettik. O bölgeler dahil, 20 küsur yıldır hep beraber depremi konuşuyoruz.

*Buna rağmen bu trajik durumu yaşadık. Ders çıkaralım, bir arada konuşalım, bir arada düşünelim. Söylediği sözlerden ben bir şey anlamadım.

YIKIM SÜRECİNE NASIL GELİNDİ?

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi’ndeki Nurcan Apartmanı sakinleri, 12 bağımsız birimden oluşan ve 5 Mayıs 2021’de riskli yapı ilan edilen binalarını yenilemek için 19 Ekim 2021’de istanbulyenileniyor.com’a tek yapı başvurusunda bulundu.

Vatandaşların talepleri dinlendi, proje hazırlandı. 19 Eylül 2022’de hak sahipleriyle uzlaşıldı ve tahliye işlemlerine başlandı.

5 Temmuz 2021’de hayata geçirilen İstanbul Yenileniyor platformu, açıldığı günden itibaren yoğun ilgiyle karşılaşıyor.

Kullanıma açıldıktan kısa bir süre sonra tek yapıların da yenileme başvurularının değerlendirmeye alındığı sisteme, bugüne kadar toplam 18 bin 163 adet başvuru geldi.

Bu başvurular; 39 ilçe, 641 mahalle ve 379 bin 214 bağımsız birimde (346.827 Konut, 32.387 Ticari Birim) yaklaşık 1 milyon 387 bin 309 kişiyi kapsıyor.

Tek yapılar içinse 201 bin 589 bağımsız birimde (184.021 Konut, 17.568 Ticari Birim) yaklaşık 736 bin 86 kişiyi kapsayan 9 bin 586 başvuru bulunuyor. Bu da toplam başvuruların yüzde 68’ine denk geliyor.