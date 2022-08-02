Ekrem İmamoğlu’ndan çağrı: 8 aydır kredi onayı bekliyoruz

İstanbul’a kurulan Finans Merkezi’nin altından geçen Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro hattında tünel kazıları tamamlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öz kaynaklarla destekledikleri hattı, 2024’te açacaklarını duyurarak çalışmaların hızlanması için 8 aydır bekledikleri 75 milyon euroluk krediye hazine onayı verilmesi için yetkililere çağrı yaptı.

Özlem GÜVEMLİ

İBB, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosunda tünel kazılarını tamamlayarak ray imalatlarına başladı.

Hattaki çalışmalarını tamamlayan tünel delme makinesi TBM, Göztepe Parkı istasyonunun olacağı alandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun katıldığı törenle çıkarıldı.

Hattın yüzde 50’sinden fazlasının tamamlandığını söyleyen İmamoğlu 2024’te açılışın yapılacağını duyurdu.

“2 HAT CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ NEDENİYLE DURDU”

İmamoğlu, kamuoyunun gündemine durdurulduğu iddiaları ile gelen hat hakkında konuştu:

*Öncelikle şunu söyleyelim. Bizim durdurduğumuz hiçbir hat yok. 2 hat; yani Pendik-Kaynarca Tuzla ve Kirazlı- Halkalı hattı; malum Cumhurbaşkanlığı’nın çıkarttığı genelge kapsamında duruldu.

*Yüzde 10’un altında kalan işlerle ilgili müteahhitler tek taraflı sözleşmelerini feshedebiliyorlar. Bu hatlar da bu oranın altında duruyordu.

*Ve bu haklarını müteahhitler biz istemememize rağmen kullandılar. Bu bizim değil Cumhurbaşkanlığı’nın aldığı kararın gereğini yürüttüler.

*Biz de şimdi ikisiyle ilgili yeni ihale hazırlığı içindeyiz. Hatta bu ayın içinde hızlıca ihaleye çıkıp 2 hatta da yolumuza devam edeceğiz.

“2024’TE AÇILACAK, KREDİYE ONAY BEKLİYORUZ”

İnşaatı süren Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattı hakkında bilgi veren İmamoğlu şunları söyledi:

*Bizim en çok önem verdiğimiz hatlardan bir tanesi. Nedeni şu; Finans Merkezi’nin devlet tarafından yapılması, birçok bankanın oraya taşınacak olması ve bu metro hattının da onun altından geçiyor olması. Yani biz aldığımızda bu metro hattı neredeyse sıfır düzeydeydi.

*Biz başlattık. Hızlı bir biçimde yürüttük. 2 yıldan biraz fazla bir zamanda kazlarını bitirmiş olduk. Bu anlamda etkili bir biçimde devam ediyor.

*Vardiyalı sisteme arkadaşlar geçtiler. En yoğun şantiyelerimizden bir tanesi. Öz kaynakla desteklediğimiz bir proje durumunda.

*Üzülerek söylüyorum ki Finans Merkezi’nin altından geçen, eylül-ekim ayında 80 bin kişiye yakın insanın çalışacağından bahsedilen bir merkezin ihtiyacını karşılayacak olan bu hattın yaklaşık 8 aydır hazine onayı için bakanlıkta imzası bekliyor.

*75 milyon euroluk kredimiz için tam sekiz aydır bekliyoruz. Bunu defalarca söyledik. Sağdan, soldan ilettik.

*Kendileriyle yazıştık. Ama hiçbir cevap alamadık. Lütfen onu da imzalarlarsa bir an önce Göztepe- Ataşehir- Ümraniye hattımız en azından hızına daha da hız katacak.

*Bunu bekliyoruz. Şu an yüzde 50’nin biraz üzerine çıktık 2 yılda. 2024’ün ilk aylarında da açmayı planlıyoruz.

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