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30 Mart 2023
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Ekrem İmamoğlu’ndan çağrı: Açıklama yapmaya davet ediyorum

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alınmasının ardından hâlâ yüz yüze eğitime geçilmemesini eleştirdi…

İmamoğlu, “Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce ‘Yüz yüze eğitime hazırız’ diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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