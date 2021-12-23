Ekrem İmamoğlu’ndan çarpıcı açıklama! “Ses kayıtlarını dinledim!”





İBB iştiraki KİPTAŞ, 2017 yılında riskli yapı ilan edilen Göngören’deki ‘Doğakent Sitesi’ hak sahipleriyle yüzde 100 anlaşarak, kentsel dönüşüm sürecini başlattı. Yeni adıyla ‘Doğakent Evleri’nin temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da yaşayan ve riskli binalarda oturan vatandaşlara, “İstanbul Yenileniyor” kampanyasına katılım çağrısı yaptı. Vatandaşlara, “Lütfen uzlaşınız” şeklinde seslenen İmamoğlu, “Bazı siyasi simsarlar, bazı işlerin olmasını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Benim yaşadığım, bildiğim örnekleri var. Ayıptır. İstanbul'da, dönüşüm yapmak arzusunda olan bir Belediye Başkanı olarak, dönüşüm yaptığımız için milletimiz bana oy versin talebim yok. Benim insanımın burnu kanamasın. Lütfen birbirimize destek ve yardımcı olalım” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #ibb #polemik #siyaset #imamoğlu #haber #yurttaştv