İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy Karaburun Plajı’nda görev yapan cankurtaran personeli ile kahvaltıda bir araya geldi. İBB personeli cankurtaranların maruz kaldığı olayı kınadığını belirten İmamoğlu, “Hukuki olarak haklarını arayacağız” dedi. Karadeniz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen düşük katılımlı etkinlikte İmamoğlu’na Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, İSYÖN A.Ş. Genel Müdürü Hamdi Arpa ve Başkan Danışmanı Ertan Yıldız eşlik etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #ibb #cankurtaranlar #ibbtv #gündem #şile #arnavutköy #haber #imamoğlu #siyaset #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ekrem İmamoğlu’ndan çok sert tepki! “Belediye başkanına hakaret eden densizler!”