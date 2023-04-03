54.2 F
Los Angeles
3 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineEkrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay 'Turist Ömer' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu’ndan Erdoğan’a olay ‘Turist Ömer’ yanıtı!

Alaturka Online
Alaturka Online

Ekrem İmamoğlu’ndan Erdoğan’a olay ‘Turist Ömer’ yanıtı!

Alaturka Online
Önceki haber
Fenerbahçe’ye, Samandıra’da tepki
Sonraki haber
Astronomik kira fiyatları için protesto
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,411BeğenenlerBeğen
16,205TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States