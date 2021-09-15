Ekrem İmamoğlu’ndan Erdoğan’a sitem: Tek cevap yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 300 otobüs alınması için 90 milyon avroluk kredi onayının oybirliği ile İBB Meclisi’nde geçtiğini, ancak 9 aydır Cumhurbaşkanlığı’ndan onay beklendiğini belirterek, “Tek bir cevap, tek bir yorum dahi yok” diye konuştu.

Özlem GÜVEMLİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 300 yeni otobüs için 90 milyon avroluk krediye 9 aydır Cumhurbaşkanlığı’nda onay çıkmayınca kendi öz sermayesi ile almak üzere ihaleye çıktığı metrobüs hattında kullanılacak toplam 160 otobüs için firmalarla sözleşme imzalandı.

İmza töreni Edirnekapı İETT Garajı’nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, Otokar ile Akia firmalarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

100 adet tek körüklü 201 yolcu kapasiteli otobüsler için en avantajlı teklifin sahibi Otokar ile 606 milyon 114 bin 800 TL’lik, 60 adet çift körüklü 280 kapasiteli otobüsler için 558 milyon liralık teklifin sahibi Akia ile sözleşme imzalandı.

Teklifler İETT’nin belirlediği yaklaşık maliyetin altında gerçekleşti ve toplam 160 otobüs için 1 milyar 164 milyon 114 bin 800 liralık sözleşme imzalandı.

Otobüslerin ilk partisi 2020 yılının Mart ayında metrobüs hattında seferlerine başlayacak.

Tüm otobüsler 2022’nin mayıs ayında İETT’ye teslim edilmiş ve çalışmaya başlamış olacak. Araçların uzunluğu ve yolcu kapasitesi, hatta mevcut otobüslerin kapasitesinden daha yüksek.

“HİÇBİR YÖNETİMİ BUNU SÖYLEMEK İSTEMEZ”

İmza töreninde konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs filosunun yinelenmesi gerektiğini belirterek 2009-2019 arasında İBB’de birtakım yenilemelerin, atılması gerek adımların ihmal edildiğini vurguladı ve “Bu çok üzücü bir tespittir. Hiçbir yönetici bunu söylemek istemez. Ama söylemek zorundayız” dedi.

Metrobüs hattındaki araçların ortalama yaşının 10’a, ortalama kilometresinin de 1 milyon 700 bine dayandığını söyleyen İmamoğlu, teknik olarak 1 milyon kilometreyi aşmış otobüslerin çalışmaması ve yenilenmesi gerektiğini belirtti.

“9 AYDIR BEKLİYORUZ, TEK CEVAP YOK”

Filonun çok eski olması nedeniyle metrobüs hattında bazı problemler yaşandığını belirten İmamoğlu arızaların halkı mağdur ettiğini ve adım atarak bu süreci hızlandırmak istediklerini ifade etti.

Filoyu yenilemek için İBB Meclisi’nde 300 otobüs alınması için 90 milyon avroluk kredi onayının oybirliği ile geçtiğini ve 9 aydır Cumhurbaşkanlığı’ndan onay beklendiğini hatırlatan İmamoğlu “Tek bir cevap, tek bir yorum dahi yok. Meclisten oy birliğiyle çıkan herkesin ortak kanaatle, ortak akılla onay verdiği bir süreç niçin bekletilir? Halkımızın vicdanına, İstanbul halkının yorumuna bırakıyorum. Biz otobüslerimize, metrobüs müşterilerimize sen hangi partiye oy verdin diye bakmıyoruz. 16 milyon İstanbul’a hizmet ediyoruz. Bizden öncekiler de 16 milyon İstanbulluyu hizmet ettiler. Dolayısıyla bu hizmetlerin en sağlıklı bir biçimde verilebilmesi adına atılan adımın siyaset üstü bir biçimde değerlendirilip kararların verilmesi gerekir. Siyasi çekişmeler uğruna İstanbulluların sıkıntılarını giderecek birtakım uygulamalara ve kararlara engel olunmamalı” diye konuştu.

“TÜM İDDİALAR KURU GÜRÜLTÜ”

İmamoğlu, muhalefet tarafından İETT otobüsleri ve bakım ihalesi ile ilgili ortaya atılan tüm iddiaları “kuru gürültü” olarak niteleyerek şunları söyledi:

* Bugün burada Bursa’da yapılan Otokar ve Akia firmasıyla imza atacağız.

* Ne olduğunu bilmediğimiz 65 milyon euroluk, bugünkü parayla neredeyse 1 milyar liraya koşan bir çöplük için imza atmayacağız.

* Ya da nasıl alındığını dahi bilmediğimiz, içinde onlarca soru işareti olan ve yıllardır soruşturmalarıyla ilgili net bir karar ve kanaat alınamayan bir işe imza atmayacağız.

* 16 milyon insanın gözünün önünde şeffaf bir biçimde açık ihaleyle yapılan bir süreç oldu. Öz sermayemizle alımını yapacağımız bir işe imza atıyoruz.

* Kuru gürültü yapmayın bu işleri örnek alın. Kuru gürültü yapmayın, geçmişte yapılan hatalara hesap sorulmasının önüne engel olmayın.

* Soruşturmalarımızı alıp İçişleri Bakanlığı’na müfettişin eline verip aylardır orada beklemesine fırsat vermeyin.

*Kuru gürültü yapıp meclisten oy birliğiyle onay verilen bir kararın bekletilmemesi için mücadele verin.

*Kuru gürültü yapmayın. Bu iş alan firmaların içinde yerli mühendislerimiz var, yerli parçalar var.

* Türkiye’de üretilmesi gibi hassas bir gündem de var, çok değerli bizim için. Eminim ki teknolojilerini de en üst seviyede zorlayarak kusursuz araçlarını İstanbul’a sunmanın keyfini yaşıyorlar.

* Kuru gürültü yapanlara diyorum ki ‘siz de iki kelimeyle keyfini çıkarın’. Başka keyfini çıkaracağınız işlerde de bizimle iş birliği yapın.

TAKSİ ÇAĞRISI: İSTANBULLUYU MAĞDUR ETMEYİN

Otobüslerdekine benzer bir sorunun taksilerde de yaşadığına dikkat çeken İmamoğlu, şöyle konuştu:

* Akıl alacak bir iş değil. Mevcut taksinin yetmediğini artık İstanbul’da herkes biliyor.

* Bir tek bir bakanlık adına konuşan kişinin yorumları dışında bu taksi sayısının yetmediğini ve yeterli olmadığını mutlaka taksinin ilave edilmesi gerektiğini bilmeyen kalmadı.

* Niçin taksi ile ilgili sunduğumuz sayısının artırılmasıyla ilgili projelere onay verilmez. Niçin? Hangi akıl mı? Bu ay yine UKOME’de konuşulacak ve tartışılacak.

* Yüzlerce, binlerce şikayetiyle gündeme gelen insanlarımızın Bazen 45 dakika, 1 saat taksi beklediği ortamların, bu kadar göz önünde olduğu bir ortamda bu niçin engellenmek istenir?

* Ya birinin aklı alıyorsa açıklama yapsın. Kim engelliyor? Kim bu sihirli? Sayın valimize, kurula temsilci gönderen bakanlıklara sesleniyorum, Cumhurbaşkanlığına sesleniyorum İstanbulluyu mağdur etmeyin.

* İstanbulluyu mağdur ederseniz İstanbullu sizi tanımaz. Bunu unutmaz. Yapmayın. Boş işler bunlar, inanın boş işler.16 milyon İstanbulluyu mağdur etmek siyaset falan değil.

İmamoğlu, İBB olarak İstanbul halkı lehine her türlü işbirliğine hazır olduklarını hangi masaya davet edilirlerse oraya koşa koşa gideceklerini, sorumluluklarının bunu gerektirdiğini söyledi.

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