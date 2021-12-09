Ekrem İmamoğlu’ndan flaş çağrı! “Gelin hep birlikte…”





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu marka ve spor ilişkilerinin ele alındığı ‘Brand & Sport Summit’ etkinliğinde konuştu. 13 Temmuz’da, 2036 Olimpiyatları için irade beyanında bulunduklarını hatırlatan İmamoğlu, “Yıllarca spor yapmış, spor izlemiş her insan bilir ki; bir hedef etrafında birleşmiş, birbiriyle uyum içinde çalışan ve oynayan bir takım asla kolay kolay yenilmez. Gelin hep beraber İstanbul için, ülkemiz için, 2036 için, İstanbul halkıyla birlikte, Türkiye’mizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte en iyi takımı oluşturma başarısını gösterelim” çağrısında bulundu. #ekremimamoğlu #canlıyayın #ibb #olimpiyatlar #ibbtv #imamoğlu #yurttaştv