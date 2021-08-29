İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yenikapı'da düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli Festivali'nde konuştu. İmamoğlu'nun konuşması salonu coşturdu. Alkışlar hiç susmadı. Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da övgü aldı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #hacıbektaşıveli #kemalkılıçdaroğlu #ibb #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ekrem İmamoğlu’ndan Hacı Bektaş-ı Veli Festivali’ni coşturan konuşma! Alkışlar hiç susmadı!