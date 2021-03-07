Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbullulara corona uyarısı: Endişe bugün gerçeğe dönüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Tüm İstanbullulara bu şehrin belediye başkanı olarak uyarımdır” diyerek salgına karşı uyarılarda bulundu.

“EVDE KALMAYA DEVAM EDELİM”

“Önlemlerin esnetilmesi hiçbir şekilde rehavete yol açmamalı, herkes uyarı ve tedbirlere harfiyen uymalı. Salgın hâlâ gücünü koruyor. Lütfen evde kalmaya devam edelim, veriler bize bunu gösteriyor” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

* Sevgili İstanbullular. Biliyorum kısıtlamalardan çok sıkıldınız. Hepimiz sıkıldık. Güzel İstanbul’umuzun tadına baharla birlikte daha çok varmak istiyorsunuz.

* Sıkıldık, yorulduk ama salgında İstanbul için önümüzdeki tablo, hâlâ çok ama çok dikkatli olmamız gerektiğini öneriyor bize.

* İstanbul’da salgın yayılımında artış olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından da açıklandı. Risk ne yazık ki her gün yine artıyor. Nüfus yoğunluğu yerleşim yerleri arasındaki geçişler ulaşımdan kamu kurumlarına, kalabalık ortamların mevcudiyeti İstanbul’u diğer kentlerden kesinlikle farklı kılıyor.

* Salgın İstanbul’da bilelim ki ne yazık ki kolay yayılıyor. Bir yandan sırası gelenler aşılanıyor ama aşılama oranı henüz toplumun büyük bir kesimine yayılmadı. Bunun bilincinde olalım. Koruma kalkanımız henüz tamamlanmadı. Eksik.

“ENDİŞE BUGÜN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ”

Belediyenin Bilimsel Danışma Kurulu’nun İstanbul’u analiz ettiğini, geçen hafta 46. toplantısında sonuçları paylaştığını akataran İmamoğlu, “Bugünlerde yaşanan rahatlamanın, açılmanın, insanlarda pandemi kurallarına uyma yorgunluğu ile hastalığın yayılmasına yol açacağı endişelerini Bilim Kurulu’ndaki insanlarımız dile getirdi. Maalesef endişenin bugün gerçeğe dönüştüğünü yaşıyoruz” dedi.

Belediye olarak bu uyarılar kapsamında personelin çalışma düzenini aynen önceki dönem gibi pandemi kurallarına uygun olarak korumaya devam ettiklerini bildiren İmamoğlu, “Hem çalışanlarımız hem de İstanbullular için yeni bilgilendirme ve uyarı çalışmalarını hızlandırıyoruz. Hazırlanıp kamuoyuyla, toplumla paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

“MECBUR KALMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKMAYIN”

İmamoğlu, uyarılarına şöyle devam etti:

* Toplu taşımada tam kapasiteyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Tüm araçlarımız sahada. Ama bilelim ki araçlar gibi caddeler, sokaklar, AVM’ler de kalabalıklaşıyor.

* Dolayısıyla mecbur kalmadıkça dışarıya çıkma konusunda tedbirli olun. Kendinizi koruyun. Kurala uymayan bir toplu alan görmüşseniz oraya girmeyin.

* Mesafe kuralı maalesef mesafesizliğe dönüşüyor. Evet, İstanbul’u yaşayalım. Evet, baharın tadına varmaya çalışalım. Ama en tatlısı hayatımız.

* Belki de önümüzdeki yaz hepimizin gerçekten rahatlayacağı bir dönem olacak. Ama bu günlerde yaşayacağımız bir tedbirsizlik can kayıplarına mal olabilir.

* Sağlıklı bir İstanbul için, yaşamımız için hepimizi sorumluluğa davet ediyoruz.

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