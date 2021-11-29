Ekrem İmamoğlu’ndan kahkaha attıran çıkış! Atina Belediye Başkanı’na bakın ne dedi!





‘B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi’nde bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, İSTON’un İstanbul ve Atina için özel olarak ürettiği bankı deneyimledi. Bakoyannis, İmamoğlu’nun, “Firmamıza güveniyoruz. Bir tane hediye yollayacağız. Sonrasını satın alacaksın, ona göre” esprisine, “Sözler verildi, sözler tutuldu. Atina olarak, diyaloga çok açığız” yanıtını verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #atinabelediyebaşkanı #ibb #imamoğlu #balkan #gündem #yurttaştv