İBB ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi Türkiye Temsilciliği (UNHCR) arasında mültecilere yönelik iş birliğini amaçlayan mutabakat metni imzalandı. İmamoğlu, İstanbul’un, 1,6 milyonu aşkın mülteci ve göçmen nüfusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #mülteciler #ibb #bmmültecileryüksekkomiserliğiofisi #haber #gündem #türkiyegündemi #siyaset #politika #imamoğlu #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ekrem İmamoğlu’ndan mülteciler ile ilgili önemli açıklamalar! “İstanbul’da bir ilk..”