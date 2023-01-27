Ekrem İmamoğlu’ndan Sinan Ateş’in baba evine taziye ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu turuna çıktı. Süreç içerisinde 15’ten fazla ili ziyaret edecek olan İmamoğlu, bugün Bursa’daydı.
SİNAN ATEŞ’İN AİLESİNE TAZİYEDE BULUNDU
Bursa’da Gemlik, Nilüfer, Mudanya Belediyelerinin programına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Osmangazi ilçesinde Başaran Mahallesi’ndeki baba evine geldi. İmamoğlu, Baba Musa Ateş ve aile fertlerine taziyede bulundu.
TUTUKLU SAYISI 18’E YÜKSELDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli avukat S.Ö’nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen S.Ö, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Avukat S.Ö. ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022’de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.