Ekrem İmamoğlu’ndan TBMM’ye mesaj! “Bu iş derhal bitirilmeli!”





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan 962 mahalle muhtarıyla yemekte bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu da yaptığı konuşmada, muhtarlığın, Türkiye’nin 200 yıla kadar uzanan demokrasi tarihi içerisinde vatandaşlara hizmet eden asil bir kurum olduğunu vurguladı. İmamoğlu, şunları söyledi: “Burada bulunan hiçbir muhtarımızın siyasi partisi yok. Parti temelli bir adaylığı da yok. ‘Ben adayım’ deyip, ‘Vatandaşa hizmet etmek istiyorum’ diyerek yola çıkan muhtarlarımız, bütün hazırlığını yapıyor, kampanyasını kendisi hazırlıyor, mesajlarını kendisi toparlıyor ve vatandaşın huzuruna çıkıyor. Vatandaş da seçiyor muhtarımızı ve muhtarımızdan hizmet bekliyor. Muhtarlığın kanunda bir tarifi de yok. Bu konunun kökten halledilmesi gerek. Son 15-20 yıl içerisinde bu konuda açıklama yapan tek siyasi parti CHP. En son yine birkaç toplantıda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da muhtarlarla ilgili sürece dair birkaç kez önerisini dile getirdi. TBMM'ye de mesaj gönderen İmamoğlu, "Bu iş derhal bitirilmeli' diye konuştu BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #muhtarlar #ibb #muhtarlargünü #tbmmyemesaj #imamoğlumesaj #gündem #siyaset #imamoğlu #yurttaştv