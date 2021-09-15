İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AKP İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun metrobüs ve iett hakkındaki iddialarına sert cevap verdi. İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde bekleyen kararı da açıkladı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #tevfikgöksu #metrobüs #erdoğan #ibb #ibbtv #ibbotobüsalımı #haber #gündem #siyaset #polemik #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ekrem İmamoğlu’ndan Tevfik Göksu’ya ‘metrobüs’ cevabı! Erdoğan’ın beklettiği o kararı açıkladı!