Ekrem İmamoğlu’ndan ‘yeni metrobüs’ çağrısı! “İstanbul’la ilgili kararlar geciktirilemez!”





İBB’nin köklü kurumu İETT, 150. yılını, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen galayla kutladı. Galada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ve İstanbulluların yeni metrobüs araçlarına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Bu kentin, bu kentin insanlarını seven herkesin, halkımızın ihtiyaçlarına, sorunlarına çözüm olmaya çalışan bir süreç yönetiyoruz. 16 milyon insanımıza, diğer misafirleriyle, sığınmacılarıyla, turistleriyle aslında 20 milyona yakın insana etkin ve aktif bir biçimde günlük hizmet sunan Büyükşehir Belediyemizin, iyi bir planlamayla bir hizmet sürecine ihtiyacı vardır. Devletimizin hangi kurum ya da kuruluşu olursa olsun, önüne İstanbul'la ilgili bir konu ya da karar geldiğinde, en hassas şekilde davranıp, hizmetin gecikmemesi adına da gerekeni yapmakla mesuldür. Bu yönüyle biz, bu memnuniyeti en üst seviyeye çıkarma konusundaki kararlılığımıza hizmet sürecimizle devam edeceğiz” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #metrobüs #ibb #istanbul #iett #istanbulbüyükşehirbelediyesi #ulaşım #ibbmetro #haber #gündem #imamoğlu #yurttaştv