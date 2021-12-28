Ekrem İmamoğlu’nu gören gençler coştu! “Dik dur eğilme gençlik seninle!”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara dönüşü incelemelerde bulunduğu Kartal ve Maltepe’de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu, kendisine destek veren İstanbullulara, “Şimdi işimize bakalım tamam mı? Hep beraber işimizi yapalım. Millet işini yapanı sever; yalan üreteni değil. Endişe etmeyin” yanıtını verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #ibb #kartal #maltepe #ibbbaşkanı #haber #siyaset #politika #yurttaştv