Ekrem Örenç: “Ümraniyespor ofansif varlık gösteremeden 1 puan aldı”

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Örenç, galibiyeti istedikleri müsabakadan beraberlik aldıklarının altını çizerek, “Kasımpaşa olarak ilk 10 dakika iyi oynadık ama 10. dakikadan sonra Ümraniyespor oyunu dengeye getirdi. Bu dengede maç 45 dakika sürdü. İlk yarı dengede bir oyun oldu. İkinci yarı 75’e kadar bizim kontrolümüzün altındaydı. Pozisyonlara girdik. Rakip kaleye 20 şut attık. Bunlardan sonuca ulaşamadık. 75’ten sonra oyun yine dengelendi. Ümraniyespor, ofansif olarak fazla varlık gösteremeden 1 puanla evine döndü. Biz galibiyeti istiyorduk ancak bu şekilde bitti” şeklinde konuştu.

Oyuncu değişiklikleri ile ilgili sorulan soruya Örenç, “5 sakat oyuncumuz var. Forvet hattı sakat. Yedek kulübemizde forvete destek verecek oyuncu olmadığından 5 oyuncu değiştirmedik” diye cevap verdi.