Ekşi Sözlük, yeniden kapatıldı! Peki, Ekşi Sözlük neden kapatıldı? Nedeni ve Geçmişi

Türkiye’nin en eski ve en popüler internet platformlarından Ekşi Sözlük, 2023 yılında bir kez daha kapatıldı. Siteye erişim engeli, 21 Şubat 2023 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulandı. Peki, Ekşi Sözlük neden kapatıldı? İşte detaylar…

Daha önce defalarca kez kapatılmıştı!

Türkiye’nin en popüler internet sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük, daha önce Adnan Oktar (Adnan Hoca olarak da bilinir) tarafından yapılan şikayet üzerine Mayıs 2006’da erişime kapatılmıştı. 29 Eylül 2008’de de erişime kapatılan site, yaklaşık üç saat engellendikten sonra erişime tekrar açılmıştı.

2023 yılında Ekşi Sözlük tekrar erişime engellendi. Site, özellikle gençler ve teknoloji meraklıları arasında yoğun ilgi görüyor ve Türkiye’nin gündemine dair önemli konuların tartışıldığı bir platform olma özelliğini koruyor

2023 yılındaki kapatılma sebebi ne?

21 Şubat 2023 tarihinde Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirildiğinde, site yönetimi tarafından bir açıklama yapılmamıştı. Ancak, kısa bir süre sonra resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız” ifadelerine yer verildi.

Sonrasında ise Ekşi Sözlük, BTK yöneticilerine ulaştıklarını ve tebliğ aldıklarını açıkladı. Yönetim, karara karşı tüm hukuki yollara başvuracaklarını belirtti. Ancak, neden erişim engeli getirildiği hakkında bir açıklama yapılmadı.

Ekşi Sözlük’ün tarihi ve popülerliği

1999 yılında kurulan Ekşi Sözlük, internet kültürünün önemli bir parçası haline geldi. İlk yıllarında sadece birkaç yüz kullanıcısı olan site, zaman içinde milyonlarca kullanıcının katılımıyla büyüdü. Site, kullanıcıların konular hakkındaki fikirlerini, yorumlarını ve anılarını paylaştığı bir platform olarak biliniyor.

Ekşi Sözlük, zaman içinde Türkiye’nin en popüler internet sitelerinden biri haline geldi. Site, özellikle gençler ve teknoloji meraklıları arasında yoğun ilgi görüyor. Ayrıca, Türkiye’nin gündemine dair önemli konuların tartışıldığı bir platform olması sebebiyle de sık sık medyanın da ilgi odağı haline geliyordu. Ancak, 2006 yılında yaşanan ve siteyi yaklaşık 1 hafta boyunca erişime kapatan olayın ardından, 2019 yılında ve son olarak 2021 yılında yaşanan erişim engeli de Ekşi Sözlük’ün Türkiye’deki varlığı ve geleceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Türkiye’de internet sansürü

Ekşi Sözlük’ün kapatılması konusu 2023 yılında da gündeme geldi. 21 Şubat 2023 tarihinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan bir kararla Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirildi. Sitelere erişim engeli kararları Türkiye’de sık sık alınmakta olsa da Ekşi Sözlük’ün erişime kapatılması büyük bir şaşkınlık yarattı.

Erişim engeli kararı sonrasında Ekşi Sözlük resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, BTK yöneticilerine ulaşıldığı ve tebliğ alındığı belirtilerek, karara karşı hukuki yollara başvurulacağı açıklandı. Ancak, BTK tarafından alınan kararın gerekçesi hala net değil ve Ekşi Sözlük yetkilileri de kararın ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

Ekşi Sözlük’ün kapatılması kararı, Türkiye’de internet sansürü konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Ekşi Sözlük kullanıcıları ve internet özgürlüğü savunucuları, erişim engelinin kaldırılması için kampanyalar düzenlemeye başladılar. Ancak henüz bir sonuç alınamadı.

Ekşi Sözlük’ün kapatılması, Türkiye’de internet sansürünün devam ettiğini ve özgürlüklerin sınırlandırıldığını gösteriyor. İnternet kullanıcıları ve sivil toplum örgütleri, internet sansürüne karşı mücadelelerini sürdürüyorlar. Ancak, sansür uygulamalarının son bulması için daha çok çalışmak gerekiyor.