Ekvador'a 146 bin 10 doz Kovid-19 aşısı getirildi

BOGOTA (AA) – Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşılarından toplam 146 bin 10 doz, Ekvador'a ulaştı.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pfizer-BioNTech aşısından 62 bin 10 doz, Oxford-AstraZeneca aşısından da 84 bin doz satın aldıklarını ifade etti.

Birinci faz aşı programına kaldıkları yerden devam ettiklerini belirten Moreno, aşılamada önceliğin yaşlılar, öğretmenler, kolluk kuvvetleri, itfaiyeciler, atık toplayıcıları ve stratejik sektörlerde çalışanlara verileceğini kaydetti.

Ekvador, 26 Şubat'ta Çin firması Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli Kovid-19 aşısından 2 milyon doz almak için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Ülkede bugüne kadar 305 bin 598 kişi Kovid-19'a yakalandı, 16 bin 300 kişi yaşamını yitirdi.