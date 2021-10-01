Ekvador’da cezaevlerine asker ve polis gönderildi

Ekvador’un Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi’nde çeteler arasında çıkan çatışmanın ardından ülke genelindeki hapishanelerde güvenliğin sağlanması için 3 bin 600 asker ve polis görevlendirilirken, hapishanelerdeki kalabalığın azaltılması için 2 bin kişiye af çıkarılması bekleniyor.

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi’nde Los Lobos ve Los Choneros çeteleri arasında 29 Eylül’de çıkan çatışmada can kaybı 118’e yükseldi. İçişleri Bakanı Alexandra Vela Quito gazetecilere verdiği demeçte, hükümetin ülke genelindeki cezaevlerinde güvenliğin sağlanması amacıyla 3 bin 600 asker ve polis görevlendirdiğini duyurdu.

Quito, adli birimlerin 41 kurbanın kimliğini tespit ettiğini ve kurbanların 21’inin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini sözlerine ekledi.

AF GÜNDEMİ

Ulusal Cezaevi Servisi Başkanı Bolivar Garzon yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki kalabalığın azaltılması için yaklaşık 2 bin kişiye af çıkarılmasının gündemde olduğunu belirterek, af konusunda yaşlı, kadın, engelli ve ölümcül hastalıkları olan mahkumlara öncelik vermeyi hedeflediklerini belirtti. Garzon ayrıca, ülke genelindeki cezaevlerinde 39 bin mahkumun bulunduğunu aktardı.

EKVADOR’DA CEZAEVLERİNDE ŞİDDET

Ülkede şubat ayında patlak veren isyanda 79, Temmuz ayında patlak veren isyanda ise 22 kişi hayatını kaybetmişti. Ekvador’da 30 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip yaklaşık 60 cezaevi var, ancak şu anda yaklaşık bin 500 gardiyanın gözetiminde yaklaşık 39 bin mahkum bulunuyor.

Uzmanlara göre hapishanelerin etkin kontrolünü sağlamak için 4 bin gardiyanın görevlendirilmesi gerekiyor. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso Ağustos ayında, hükümetin aşırı kalabalık hapishanelere karşı yeni koğuşlar inşa edileceğini ve güvenliği artırmak için daha fazla bütçe sağlayacağını ifade etmişti.