Ekvador’da gerginlik! Mahkumlar polise ateş açtı

Ekvador’un Guayaquil kentindeki bir hapishaneye kontrol amaçlı girmek isteyen polislere mahkumlar tarafından ateş açıldı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi’nde Los Lobos ve Los Choneros çeteleri arasında 29 Eylül’de çıkan çatışmada 118 kişi hayatını kaybetmesinin ardından cezaevlerindeki şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Guayaquil şehrindeki 1 No’lu Guayas Cezaevine kontrol amaçlı girmek isteyen polis memurlarına mahkumlar tarafından ateş açıldı. Polis ile mahkumlar arasında çıkan çatışmada herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

“KONTROL VE DÜZEN SAĞLANDI”

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Ekvador polisi olarak, 1 No’lu Guayas Cezaevine müdahalemiz sırasında mahkumlar tarafından kurşunlarla karşılandık. Bu eylemi hemen etkisiz hale getirdik. Şu anda cezaevinde kontrol ve düzen sağlandı” ifadeleri kullanıldı.

Silahlı saldırının ardından polise destek veren ordudan yapılan açıklamada ise, “Operasyonda güçlü bir askeri birlik, zırhlı nakliye araçları ve kıyı muharebe unsurları kullanıldı. Düzeni ve kontrolü yeniden sağlamak için Ekvador polisine destek verildi” denildi.

3 BİN 600 ASKER VE POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Alexandra Vela Quito dün gazetecilere verdiği demeçte, hükümetin ülke genelindeki cezaevlerinde güvenliğin sağlanması amacıyla 3 bin 600 asker ve polis görevlendirdiğini duyurmuştu.

Ulusal Cezaevi Servisi Başkanı Bolivar Garzon ise dün yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki kalabalığın azaltılması için yaklaşık 2 bin kişiye af çıkarılmasının gündemde olduğunu belirtmiş, af konusunda yaşlı, kadın, engelli ve ölümcül hastalıkları olan mahkumlara öncelik vermeyi hedeflediklerini aktarmıştı.

EKVADOR’DA CEZAEVLERİNDE ŞİDDET

Ülkede şubat ayında patlak veren isyanda 79, Temmuz ayında patlak veren isyanda ise 22 kişi hayatını kaybetmişti. Ekvador’da 30 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip yaklaşık 60 cezaevi var, ancak şu anda yaklaşık bin 500 gardiyanın gözetiminde yaklaşık 39 bin mahkum bulunuyor.

Uzmanlara göre hapishanelerin etkin kontrolünü sağlamak için 4 bin gardiyanın görevlendirilmesi gerekiyor. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso Ağustos ayında, hükümetin aşırı kalabalık hapishanelere karşı yeni koğuşlar inşa edileceğini ve güvenliği artırmak için daha fazla bütçe sağlayacağını ifade etmişti.

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