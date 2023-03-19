Ekvador’daki depremde ölenlerin sayısı 13’e yükseldi

Ekvador Cumhurbaşkanlığı sitesinden, Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 13’e yükseldiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada da ölümlerin çoğunluğunun Peru sınırındaki El Oro eyaletinde gerçekleştiği ve 126 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Depremde şu ana kadar 17 okul, 31 sağlık merkezi, 50 bina hasar alırken 7 bina ise tamamen yıkıldı. Cuenca, Machala ve Guayaquil’de bazı binaların yıkıldığı, ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.

Deprem dün 65,7 kilometre derinlikte meydana gelmişti.

BNO News’e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedilmişti.

Depremin komşu ülke Peru’da da hissedildiği ifade edilmişti. (AA)