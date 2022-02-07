Ekvador’dan Türkiye’ye gelecekti! Muz konteynerinde 44 paket saf kokain yakalandı

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un Guayaquil şehrindeki limanda yapılan denetimlerde, varış noktası Türkiye olan bir muz konteynerinde 44 paket saf kokain yakalandı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Ekvador Narkotik Birimleri, dedektör köpeklerin yardımıyla tespit edilen uyuşturucunun, konteynerin dışındaki soğutma paneline saklandığını ve toplamda 43 kilo 856 gram olduğunu bildirdi.

Geçen Mayıs ayında Türkiye’ye gönderilmek istenirken Panama’da ele geçirilen 616 paket kokain ve 2021 Haziran ayında Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin muz yüklü iki konteynerde yakaladığı 1,3 ton kokain de Ekvador’dan gönderilmişti. Mersin Limanı’nda yapılan bu operasyon, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda kokain olarak kayıtlara geçmişti.

ABD hükümeti, geçen Eylül ayında Ekvador’u dünyada en çok uyuşturucu sevkiyatı veya üretimi yapılan ülkeler listesine dahil etmişti.

Ekvador Narkotik Polisi Başkanı Giovanni Ponce’ye göre Kolombiya’da üretilen yıllık bin 200 ton civarı kokainin yaklaşık 450 tonu, Ekvador’un sınır komşuları olan Narino ve Putumayo eyaletlerinde üretiliyor ve bu kokainin 200-250 tonu kaçak yollardan Ekvador’a sokularak doğrudan ya da işlendikten sonra başka ülkelere sevk ediliyor.

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