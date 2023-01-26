El Bab’da IŞİD operasyonu: 15 tutuklama

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, El-Bab Yerel Güvenlik Teşkilatınca IŞİD Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 2 Kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 tabanca, 1 av tüfeği ile bu silahlara ait mermi ile dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişiden 15’i sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.