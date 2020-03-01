El Clasico heyecanı! Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga’da şampiyonluk yarışında son 15 yıldır sadece bir kez Atletico Madrid tarafından kırılan Barcelona ve Real Madrid’in üstünlüğü bu sezon da sürüyor. La Liga’da sezonun sonuna yaklaşırken liderlik yarışı Barcelona ve Real Madrid arasında sürüyor. Bu hafta oynanacak El Clasico ile La Liga’da zirve de şekillenecek. Peki Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EL CLASICO SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid Barcelona maçı 1 Mart Pazar günü saat 23:00’da başlayacak. Mücadele D-Smart, Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.