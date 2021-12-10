El-Kaide’nin eski Irak lideri El-Bağdadi’nin oğlu öldürüldü

Yazan:
Alaturka Online
-

Irak hükümeti, terör örgütü el-Kaide’nin kurucu lideri ve eski Irak lideri Ebu Ömer el-Bağdadi’nin oğlu Suhayb Hamid el-Ravi’nin öldürüldüğünü açıkladı.

Yayınlanma: 19:59 – 10 Aralık 2021

El-Kaide’nin eski Irak lideri El-Bağdadi’nin oğlu öldürüldü

Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeri İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü el-Kaide’nin kurucu lideri ve eski Irak lideri Ebu Ömer el-Bağdadi’nin Anbar Valisi oğlu Suhayb Hamid el-Ravi’nin düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğü aktarıldı.

Operasyonun, el-Kaim’de ve el-Rutba’nın kuzeyinde yapılan sıkı bir takip sonrası düzenlendiği kaydedildi.

IŞİD'in sözde eğitim bakan yardımcısının cezası belli oldu İlginizi Çekebilir IŞİD’in sözde eğitim bakan yardımcısının cezası belli oldu

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?